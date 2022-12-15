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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Четверг 15 декабря 2022 09:58
В Херсоне сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне прогремели взрывы 15 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители освобожденного Херсона сообщают о звуках взрывов. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пока местные власти и военные не давали комментариев о ситуации в городе.

Однако следует отметить, что Херсон ежедневно обстреливается российскими войсками. Враг бьет по городу из оккупированной части Херсонской области.

Так, за прошедшие сутки оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате атак врага погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Кроме того, вчера россияне обстреляли Херсонскую ОВА, в результате чего были повреждены два этажа здания.

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