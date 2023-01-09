В Херсоне снова сообщают о звуках взрывов
В понедельник, 9 января, в Херсоне снова были слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области объявлена не была.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Пока неясно, где именно и по какой причине раздались взрывы. Однако жителей города призывают к осторожности.
Информацию о взрывах пока не комментирует военная администрация Херсона.
Обновлено 18:09
"Суспільне" сообщает, что в городе снова слышны звуки взрывов.
Напомним, что в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.
Очаков Николаевской области обстреляли оккупанты, а в регионе была объявлена воздушная тревога. В оккупированном Скадовске и Херсоне сообщают о взрывах.
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