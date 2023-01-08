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Враг накрыл приграничье Сумской области минометным огнем: что известно

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Сумская область, Воскресенье 08 января 2023 15:08
Враг накрыл приграничье Сумской области минометным огнем: что известно Фото: враг накрыл приграничье Сумской области минометным огнем (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумской области. Днем 8 января враг ударил по региону из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

Так, с 11:30 до 11:50 враг около 12 раз ударил, предположительно, из миномета 120 мм в районе населенного пункта Кучеровка.

"Потерь среди объединенных сил и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - заявили в ОК "Север".

Напомним, российские войска около полуночи 7 января накрыли артиллерийским огнем приграничье Сумской области. Вследствие атак на одном из предприятий вспыхнул пожар.

Также мы писали, что вчера захватчики с помощью беспилотника сбросили взрывчатку прямо во двор жителей Сумской области.

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Сумская область Российская Федерация
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