Враг накрыл приграничье Сумской области минометным огнем: что известно

Российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумской области. Днем 8 января враг ударил по региону из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

Так, с 11:30 до 11:50 враг около 12 раз ударил, предположительно, из миномета 120 мм в районе населенного пункта Кучеровка.