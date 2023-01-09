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Очаков под сильным обстрелом, в Херсоне и Скадовске слышны взрывы: что известно

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Украина, Понедельник 09 января 2023 15:15
Очаков под сильным обстрелом, в Херсоне и Скадовске слышны взрывы: что известно Фото: Очаков под сильным обстрелом сейчас (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Очаков Николаевской области прямо сейчас обстреливают оккупанты, в регионе объявлена воздушная тревога. В оккупированном Скадовске и Херсоне сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", - написал он.

Обновлено 15.41. По данным начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета, из-за обстрелов в Очакове предварительно ранения получили 3 человека.

"В целом по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов", - добавил он.

Кроме того, по данным suspilne.media, взрывы раздаются и в Херсоне, а также во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.

При этом, по данным главы ГВА Николаева Александра Сенкевича, взрывы на территории города не зафиксированы.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

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