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Сами руины. Гайдай показал, как выглядят освобожденные Невское и Макеевка в Луганской области

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 16:37
Сами руины. Гайдай показал, как выглядят освобожденные Невское и Макеевка в Луганской области Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Вчера удалось проехать к деоккупированным Невскому и Макеевке. В Невском дела немного лучше - поврежден практически каждый дом, но не так критично. В то же время, Макеевка разбита до неузнаваемости - сами руины", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в этих селах остаются люди, не желающие уезжать. Именно поэтому им привозят все необходимое для зимования, но власти продолжают уговаривать эвакуироваться, потому что на деоккупированных территориях все еще опасно.

Сами руины. Гайдай показал, как выглядят освобожденные Невское и Макеевка в Луганской области

Также Гайдай пообщался с военными, которые ведут бои на этих направлениях и вместе с ними был определен новый перечень потребностей.

Напомним, что украинские военные подтвердили освобождение села Макеевка Луганской области. Защитники показали видео из деоккупированного населенного пункта.

Стоит отметить, что об уходе Макеевки глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил еще 13 ноября. Однако военные до сих пор не подтверждали эту информацию.

В результате проведенной операции по освобождению поселка Невское (Луганская область) было уничтожено 34 оккупанта. Еще троих взяли в плен.

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