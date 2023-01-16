Оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Невское в Луганской области: есть раненый
Российские военные атаковали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.
"В селе Невское в результате артобстрелов оккупационными войсками РФ телесные повреждения получил местный житель", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что также было повреждено частное домовладение.
Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в деоккупированном селе Невское (Луганская область) правоохранители обнаружили несколько танковых снарядов армии РФ.
Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.