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Россияне обстреляли Константиновку и Торецк, есть раненые и погибшие

Фото: россияне обстреляли два прифронтовых города в Донецкой области (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Валерий Савицкий

В понедельник, 12 августа, армия РФ обстреляла прифронтовые Константиновку и Торецк в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Он отметил, что в результате вражеского обстрела в Константиновке разрушен один и повреждены пять частных домов. Также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и две линии электропередач.

В результате атаки в городе погибла 35-летняя женщина и ранен 40-летний мужчина.

Кроме того, россияне обстреляли прифронтовой Торецк. Погиб мужчина.

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области - опасно! Эвакуируйтесь!", - написал Филашкин.

В прокуратуре Донецкой области Суспільному сообщили, что обстрел произошел в период с 17:36 по 17:50, военные агрессора нанесли четыре удара. Серьезно раненую женщину пытались спасти, однако она умерла по дороге в госпиталь.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

 

Фото: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Украины

Вечером в понедельник россияне запустили с юга и севера в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Днем в Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Кроме того, россияне начали обстреливать Сумскую область десятками управляемых авиабомб в сутки.

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