В Харькове раздались взрывы
Фото: в Харькове раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове вечером понедельника, 12 августа, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.
Обстрелы Харькова и области
Российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области. Так, 9 августа захватчики ударили по Харькову, было повреждено учебное заведение.
В тот же день жилые кварталы Купянска и близлежащих населенных пунктов оказались под ударом врага. В результате обстрелов есть пострадавшие.
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