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В Харькове раздались взрывы

Харьков , Понедельник 12 августа 2024 18:38
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В Харькове раздались взрывы Фото: в Харькове раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером понедельника, 12 августа, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

Обстрелы Харькова и области

Российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области. Так, 9 августа захватчики ударили по Харькову, было повреждено учебное заведение.

В тот же день жилые кварталы Купянска и близлежащих населенных пунктов оказались под ударом врага. В результате обстрелов есть пострадавшие.

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