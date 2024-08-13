Росіяни обстріляли Костянтинівку і Торецьк, є поранені та загиблі

Обстріли України

Ввечері у понеділок росіяни запустили з півдня та півночі в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Вдень у Харкові було чутно вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, росіяни почали обстрілювати Сумську область десятками керованих авіабомб на добу.

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