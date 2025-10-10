ua en ru
Несмотря на блэкауты: "Укрзализныця" рассказала, как сейчас курсируют поезда по Украине

Украина, Пятница 10 октября 2025 08:28
Несмотря на блэкауты: "Укрзализныця" рассказала, как сейчас курсируют поезда по Украине Фото: поезда Укрзализныци курсируют почти по графику (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на масштабные отключения электроэнергии по стране, поезда "Укрзализныци" продолжают курсировать почти по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Несмотря на блэкауты по стране, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика", - отметили в УЗ.

По их словам, так, утренние отправления во всех направлениях состоялись в основном вовремя - в том числе и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс.

С задержкой до часа отправились из Дарницы поезда:

  • №722 Киев - Харьков
  • №712 Киев - Краматорск

Утренние прибытия происходят с минимальными отклонениями от графика.

Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети вследствие вражеского обстрела. Это касается ряда пригородных поездов.

Сложности с движением - в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности Киев - Гребенка и Березань - Киев-Волынский.

Киев Сити Экспресс

Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту и графику с учетом ремонтных работ, о которых сообщалось ранее: от станции Почайна до Радужной и обратно.

Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.

Напомним, ранее мы писали, что 10 и 11 октября из-за ремонтных работ часть поездов Kyiv City Express не будет курсировать между станциями Святошин и Почайна.

Кроме того, с 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено из-за ремонта моста.

Заметим, что в ночь на 10 октября оккупанты совершили комбинированный обстрел по Киеву. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.

Подробнее обо всем, что известно о ночной атаке на Киев, можно узнать в материале РБК-Украина.

