Росіяни обстріляли КАБами місто в прикордонні Чернігівської області, є поранені

Ввечері у суботу, 4 січня, російські військові скинули чотири керовані авіабомби на прикордонне місто Семенівка Чернігівської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.