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Росіяни обстріляли КАБами місто в прикордонні Чернігівської області, є поранені

Неділя 05 січня 2025 00:40
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Росіяни обстріляли КАБами місто в прикордонні Чернігівської області, є поранені Фото: армія РФ вдарила по прикордонню Чернігівської області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у суботу, 4 січня, російські військові скинули чотири керовані авіабомби на прикордонне місто Семенівка Чернігівської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, загарбники цілили по центральній частині міста, в район житлового масиву.

Внаслідок ударів КАБами пошкоджені адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки й автомобілі мирних громадян.

Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють усі необхідні спеціальні служби.

Поліція фіксує наслідки влучань та збирає докази чергових воєнних злочинів окупантів.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Фото: Національна поліція України (npu.gov.ua)

Повітряні атаки Росії

Вдень 4 січня російські терористи скинули бомбу на багатоповерхівку в селищі Свеса у Сумській області.

Внаслідок атаки травм зазнали 10 людей, серед них двоє дітей.

Тим часом з'ясувалося, що 3 січня загарбники атакували Сумську область дронами зі шрапнеллю.

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