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В Покровске возросло количество погибших после атаки РФ

Суббота 22 марта 2025 19:48
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В Покровске возросло количество погибших после атаки РФ Фото: враг ежедневно бьет по гражданским (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 22 марта, российские оккупанты обстреляли город Покровск Донецкой области. По последней информации, количество погибших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Он сообщил, что по обновленной информации по состоянию на 18:50, количество жертв в Покровске возросло до 3 погибших и 1 раненого.

Перед обновлением информации Филашкин писал, что в результате сегодняшних обстрелов РФ, в Донецкой области погибли по меньшей мере 2 человека и еще 3 ранены.

"В Покровске россияне убили 41-летнего мужчину и 66-летнюю женщину. В Краматорске ранен человек, объемы повреждений устанавливаем, в Разливе Великоновоселковской громады ранены 2 человека от удара FPV-дроном. Кроме того, установлены личности двух человек, погибших в результате вчерашнего удара по Северску", - говорится в сообщении.

В Покровске возросло количество погибших после атаки РФ

Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что враг ежедневно бьет по гражданским и каждый день появляются новые жертвы. В связи с этим он призвал украинцев быть ответственными и эвакуироваться.

Обстрел Покровска 22 марта

Напомним, недавно в Донецкой областной прокуратуре сообщали, что по факту сегодняшних убийств в Покровске начато досудебное расследование. Тип оружия, которое было использовано россиянами для атаки на город - устанавливается.

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