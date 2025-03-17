Россияне ударили по частному дому в Покровске: ранены трое детей

Российские войска в понедельник, 17 марта, ударили по частному дому в Покровске Донецкой области. В результате обстрела пострадали трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Россия попала в частный дом. В результате удара ранения получили две сестры - 8 и 15 лет - и их 12-летний брат", - говорится в сообщении.

Мальчика и старшую девочку санавиацией доставят в Днепр. Младшая сестра госпитализирована в больницу в Доброполье.

Установлено, что в октябре 2024 года детей эвакуировали из села Песчаное Покровского района к их бабушке в Полтавскую область.

На месте обстрела работают следственно-оперативная группа и подразделение "Белый Ангел".

"Враг прицельно уничтожает гражданское население. Полицейские призывают родителей не подвергать детей опасности и эвакуироваться", - отмечают в Нацполиции.