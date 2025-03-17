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Россияне ударили по частному дому в Покровске: ранены трое детей

Покровск, Донецкая область, Понедельник 17 марта 2025 15:32
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Россияне ударили по частному дому в Покровске: ранены трое детей Фото: россияне ударили по частному дому в Покровске (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в понедельник, 17 марта, ударили по частному дому в Покровске Донецкой области. В результате обстрела пострадали трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Россия попала в частный дом. В результате удара ранения получили две сестры - 8 и 15 лет - и их 12-летний брат", - говорится в сообщении.

Мальчика и старшую девочку санавиацией доставят в Днепр. Младшая сестра госпитализирована в больницу в Доброполье.

Установлено, что в октябре 2024 года детей эвакуировали из села Песчаное Покровского района к их бабушке в Полтавскую область.

На месте обстрела работают следственно-оперативная группа и подразделение "Белый Ангел".

"Враг прицельно уничтожает гражданское население. Полицейские призывают родителей не подвергать детей опасности и эвакуироваться", - отмечают в Нацполиции.

Ситуация в районе Покровска

Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Из-за постоянных обстрелов местные власти и полиция призывают жителей Покровска эвакуироваться в безопасные регионы.

По информации начальника Покровской ГВА Сергея Добряка, в городе до сих пор находятся чуть более 2,5 тысячи человек. Эвакуационные процессы усилились.

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