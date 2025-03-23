Российские оккупанты ударили по Донецкой области, два человека погибли

Российские войска обстреляли населенные пункты Донецкой области 23 марта. В результате вражеских атак два человека погибли, еще один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

По данным прокуратуры, российские военные ударили, вероятно, из РСЗО "Смерч" по поселку Донецкое.

"Попадание произошло вблизи многоквартирного дома. В результате обстрела по месту жительства погиб 46-летний мужчина", - говорится в сообщении правоохранителей.

Также под прицелами российских оккупантов в очередной раз оказалась жилая застройка Покровска. Тип оружия, из которого стреляли россияне, устанавливается.

Во время вражеских атак смертельно травмирован 76-летний пенсионер, который находился на улице. Также получил телесные повреждения горожанин 69 лет - у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения.

"При процессуальном руководстве Славянской и Покровской окружных прокуратур начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Фото: последствия обстрелов РФ (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстрелы Донецкой области

Добавим, что российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области из различного оружия. Только в субботу, 22 марта, оккупанты обстреляли город Покровск. По данным ОВА, 3 человека погибли, еще один получил ранения.