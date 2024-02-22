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Россияне осторожно используют авиацию, боятся новых потерь, - Гуменюк

Украина, Четверг 22 февраля 2024 11:04
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Россияне осторожно используют авиацию, боятся новых потерь, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия стала более осторожно использовать авиацию на фоне потерь самолетов. Но россияне ищут новые рубежи для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"В зоне нашей ответственности враг очень осторожен с применением авиации, но не прекращает ее использование в абсолюте, потому что понимает, что преимущество в воздухе - это то, чем они еще могут дожимать", - сказала спикер.

По словам Гуменюк, россияне еще запускают управляемые авиабомбы. При этом тактическая авиация врага ищет новые рубежи, потому что боится новых потерь.

"Время от времени они направляют и КАБ, как это было применено по Чернобаевке вчера, и пытаются промерить и ракетными ударами. А что касается тактической авиации, то она сейчас в поиске новых пусковых рубежей, потому что есть оговорка, что максимальное приближение может стать фатальным", - добавила она.

Россия теряет авиацию

За последние дни ВСУ уничтожили семь самолетов России. Так, 17 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Самолеты были сбиты на востоке Украины.

Уже на следующий день ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а 19 февраля украинские военные сбили еще два российских самолета.

Вчера командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что был уничтожен еще один российский самолет Су-34.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже 339 самолетов и 325 вертолетов.

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