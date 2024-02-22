ВСУ уничтожили еще один самолет и более 60 автомобилей: обновленные потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще один самолет и более 60 автомобилей (GettyImages)

Потери России в войне против Украины составляют более 407 тысяч солдат. Также ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет, 63 автомобильной техники и 41 артсистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

Общие боевые потери противника по состоянию на 22 февраля 2024 составили: личного состава - около 407 240 (+1160) человек,

танков - 6523 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 12 373 (+35) ед,

артиллерийских систем - 9867 (+41) ед,

РСЗО - 997 (+5) ед,

средства ПВО - 680 (+2) ед,

самолетов - 339 (+1) ед,

вертолетов - 325 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7596 (+36) ед,

крылатые ракеты - 1903 ед,

корабли/катера - 25 ед,

подлодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12 924 (+63) ед,

специальная техника - 1566 (+8) ед. Ситуация на фронте За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов. Под вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. По словам начальника пресс-службы 15-го пограничного отряда бригады "Стальная граница" Ивана Шевцова, 40 000 российских военнослужащих “противостоят ВСУ в составе мощной группировки войск”, но эта группа не продвигается.