ВСУ уничтожили еще один самолет и более 60 автомобилей: обновленные потери РФ
Потери России в войне против Украины составляют более 407 тысяч солдат. Также ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет, 63 автомобильной техники и 41 артсистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
Общие боевые потери противника по состоянию на 22 февраля 2024 составили:
- личного состава - около 407 240 (+1160) человек,
- танков - 6523 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 12 373 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 9867 (+41) ед,
- РСЗО - 997 (+5) ед,
- средства ПВО - 680 (+2) ед,
- самолетов - 339 (+1) ед,
- вертолетов - 325 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7596 (+36) ед,
- крылатые ракеты - 1903 ед,
- корабли/катера - 25 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12 924 (+63) ед,
- специальная техника - 1566 (+8) ед.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов.
Под вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
По словам начальника пресс-службы 15-го пограничного отряда бригады "Стальная граница" Ивана Шевцова, 40 000 российских военнослужащих “противостоят ВСУ в составе мощной группировки войск”, но эта группа не продвигается.
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