Росіяни обережно використовують авіацію, бояться нових втрат, - Гуменюк

Росія почала обережніше використовувати авіацію на тлі втрат літаків. Але росіяни шукають нові рубежі для атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У зоні нашої відповідальності ворог дуже обережний із застосуванням авіації, але не припиняє її використання в абсолюті, тому що розуміє, що перевага у повітрі - це те, чим вони ще можуть дотискати", - сказала речниця.

За словами Гуменюк, росіяни ще запускають керовані авіабомби. При цьому тактична авіація ворога шукає нові рубежі, бо боїться нових втрат.

"Час від часу вони спрямовують і КАБ, як це було застосовано по Чорнобаївці минулої доби, і намагаються проміряти і ракетними ударами. А що стосується тактичної авіації, то вона зараз в пошуку нових пускових рубежів, тому що є застереження, що максимальне наближення може стати фатальним", - додала вона.

Росія втрачає авіацію

За останні дні ЗСУ знищили сім літаків Росії. Так, 17 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Літаки були збиті на сході України.

Вже наступного дня ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34, а 19 лютого українські військові збили ще два російських літаки.

Вчора командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що був знищений ще один російський літак Су-34.

За даним Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже 339 літаків та 325 гелікоптерів.