Силы спецопераций Украины показали ночную работу снайперов под Бахмутом

Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили семерых россиян из диверсионно-разведывательной группы под Бахмутом. Еще трое диверсантов были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО .

Как отмечается в сообщении, во время ночной отработки боевых задач снайперы Сил специальных операций зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно двигаться в сторону украинских позиций. "Меткими выстрелами наши снайперы ликвидировали россиян: 7 человек были убиты, еще 3 - ранены", - говорится в сообщении.