Россияне весной усилят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях, - ЦНС

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления (ЦНС ).

Отмечается, Кремль пытается перекрыть значительные потери, которые несет росармия на фронте, благодаря мобилизации в оккупации в Украине, а также за счет рекрутинга наемников и мигрантов.

Для этого оккупанты "постоянно осуществляют психологическое давление на мужчин призывного возраста", в надежде заставить их подписывать контракты на военную службу под угрозой арестов, конфискации движимого и недвижимого имущества или депортации из родного города в депрессивные регионы РФ.

Кроме того, российские военкоматы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины ориентируются при наборе на мигрантов. В частности на граждан стран Центральной Азии, которые приехали зарабатывать деньги.

"Сейчас их активно начинают прорабатывать с целью подписания контракта с ВС РФ", - говорится в публикации Центра.

В ЦНС в очередной раз акцентировали, что принудительная мобилизация граждан Украины на оккупированных территориях противоречит статьям 49 и 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Мобилизация на оккупированных территориях

Так, напомнили в Центре, по данным нормам оккупанты не имеют права принуждать гражданское население служить в своей армии.

"Центр национального сопротивления в очередной раз призывает местное население на ВОТ избегать любого контакта с оккупационными структурами. Фиксируйте и документируйте факты принудительного привлечения в ряды РОВ. Кроме этого, продолжайте информировать нас о преступлениях представителей РОВ и РОА. Передавайте чувствительную информацию об их деятельности, расположении, передвижении и т.д.", - добавили в ЦНС.

В начале января в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российская оккупационная "власть" в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года проводила принудительный призыв на срочную службу среди жителей ВОТ в Херсонской и Запорожской областях. По данным военной разведки, в этот период враг призвал в армию РФ около 300 местных жителей.

Ранее в ЦНС рассказали о срыве планов РФ по мобилизации на оккупированных территориях Украины.