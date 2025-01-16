В ЦНС рассказали о срыве планов РФ по мобилизации на оккупированных территориях Украины

Российские захватчики на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины намеревались набрать в 2024 году на контрактную службу в армию 10 тысяч человек из числа местных жителей. Но реализовать Кремлю такие планы не удалось.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС ).

Отмечается, что с целью рекрутинга жителей временно подконтрольных российским оккупантам районов Украины в ряды Вооруженных сил РФ враг, нарушая международное право, проводит как агитацию своих идеологических сторонников, так и применяет методы запугивания, инкриминируя местным различные "правонарушения".

Также оккупанты традиционно уверяют, что мобилизованных в армию РФ якобы не будут отправлять к линии боевого соприкосновения, но практика показывает, что это не соответствует действительности.

В ЦНС заявляют, что даже такие методы не помогли россиянам выполнить свои планы на 2024 год в 10 тысяч "контрактников" из числа жителей оккупированных территорий Украины.

"Особенно катастрофической стала ситуация на ВОТ юга (Херсонская и Запорожская области), где планы по мобилизации были сорваны более чем на 50%", - рассказали в Центре.

Также в ЦНС призвали украинцев, проживающих на подконтрольных российским захватчикам территориях, игнорировать инициативы врага и предоставлять информацию об оккупационных рекрутерах и размещении штабов ВС РФ на ВОТ по ссылке в Telegram-канале https://t.me/official_sprotyv_bot.

Мобилизация на оккупированных территориях

Около недели назад в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) рассказали, что российская оккупационная "власть" в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года проводила принудительный призыв на срочную службу среди жителей ВОТ в Херсонской и Запорожской областях.

По данным военной разведки, в этот период враг призвал в армию РФ около 300 местных жителей.

В ГУР также напомнили, что международное гуманитарное право запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в армию страны-агрессора, поскольку это является грубым нарушением прав человека.

Добавим, недавно в Центре национального сопротивления проинформировали, что коллаборанты формируют списки украинцев в оккупации, которых призовут в армию РФ.