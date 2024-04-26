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Россияне пытаются захватить как можно больше территории до прибытия помощи США Украине, - ISW

Пятница 26 апреля 2024 07:15
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Россияне пытаются захватить как можно больше территории до прибытия помощи США Украине, - ISW Фото: Россияне пытаются захватить как можно больше территории до прибытия помощи США Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне попытаются наступать в направлении Авдеевки, потому что этот район предоставляет больше возможностей для более быстрого достижения тактических успехов,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские войска в районе Авдеевки остаются примерно в 30 километрах от заявленной ими оперативной цели в Покровске и примерно в 17 километрах от относительно крупных деревень к востоку от Покровска.

По наблюдениям экспертов ISW, давление России на Часов Яр более значительное. Российские войска, находящиеся в настоящее время на восточной окраине Часова Яра, активизируют усилия по захвату города с марта 2024 года. Они действительно представляют реальную угрозу захвата Часова Яра, хотя, возможно, не смогут сделать это быстро.

Наступательная операция по захвату Часова Яра открывает российским силам самые ближайшие перспективы для существенного продвижения в оперативном плане, поскольку захват города, вероятно, позволит российским силам начать последующие наступательные операции против городов, которые образуют значительный украинский оборонительный пояс в Донецкой области.

Российские войска, вероятно, пытаются захватить как можно больше территории до прибытия помощи США в области безопасности, что значительно улучшит оборонительные возможности Украины в ближайшие недели.

Россияне попытаются наступать в направлении Авдеевки, потому что этот район предоставляет больше возможностей для более быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначительность этих достижений.

Ситуация на фронте

Также ВСУ отразили 23 удара оккупантов на Авдеевском направлении. Об этом рассказали в Генштабе в вечерней сводке.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 1040 оккупантов. Общие потери личного состава российской армии с начала агрессии против Украины составили около 462 980 военных.

Ранее мы писали, что эксперты ISW выяснили о продвижении ВСУ в Крынках Херсонской области и сохранении позиций в населенном пункте.

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