ВСУ продвинулись в Крынках Херсонской области: карты боев ISW
Российские войска пытаются добиться тактически значимых успехов на Авдеевском направлении. ВСУ продвинулись в Крынках Херсонской области и сохраняют позиции в населенном пункте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Позиционные бои продолжались возле Сватово и Кременной 24 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Позиционные бои продолжались:
- к северо-западу от Сватово близ Берестового;
- к юго-западу от Сватово близ Грековки и Нововодянного;
- к северо-западу от Кременной близ Невского;
- к западу от Кременной близ Тернов, Торского и Ямполевки;
- к юго-западу от Кременной близ Серебрянского лесничества.
Операция №2 - Донецкая область
24 апреля российские войска продолжили наземные атаки на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), но изменений на линии фронта не произошло.
Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки:
- к востоку от Северска в районе Верхнекаменского;
- к юго-востоку от Северска в районе Спорного и Выемок.
Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Часового Яра (к востоку от Бахмута) 24 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские войска продолжали наступление:
- в районе микрорайона Новый на юго-востоке Часова Яра;
- к северо-востоку от Часова Яра возле Богдановки;
- к востоку от Часова Яра возле Ивановского;
- и к юго-востоку от Часова Яра возле Клещиевки и Пивденного.
24 апреля командир украинского батальона, действующего близ Часового Яра, сообщил, что российские атаки на Ивановское на прошлой неделе были безуспешными и что российские войска накапливают силы близ Бахмута для восполнения потерь и формирования новых штурмовых групп.[
Недавно российские войска подтвердили продвижение к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 24 апреля.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись в центральной и северной части Семеновки.
Российские войска продолжали атаки:
- к северо-западу от Авдеевки в районе Новокалиново, Очеретино, Соломенского, Новобахмутовки и Бердычей;
- к западу от Авдеевки в районе Яснобродовки;
- к юго-западу от Авдеевки в районе Нетайлово, Первомайского и Невельского.
Сообщается, что российские войска продолжают рисковать, чтобы добиться тактически значимых успехов к северо-западу от Авдеевки.
Недавно российские войска подтвердили продвижение к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 24 апреля.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись в западной части Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).
Российские войска продолжали наступление:
- к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
- к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Водяного.
Также бои продолжались к югу от Большой Новоселки, недалеко от Старомайорского и Урожайного
"Южная ось"
Российские войска недавно незначительно продвинулись в Работино на фоне продолжающихся 24 апреля позиционных боев в западной части Запорожской области.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 22 апреля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в центральной части Работино.
Позиционные бои продолжались
- в Работино;
- к северо-западу от Вербового (восточнее Работино).
Российский военный блогер заявил, что количество наземных атак в этом районе за последние несколько дней значительно сократилось, но Ореховское направление остается активным
Украинские войска недавно незначительно продвинулись в Крынках, Херсонская область, на левом берегу Днепра на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 24 апреля.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 апреля, показывает, что украинские войска незначительно продвинулись в северной части Крынков, подтверждая, что украинские силы все еще сохраняют позиции в населенном пункте.
Ситуация на фронте
Ранее в украинском Генштабе в вечерней сводке 24 апреля сообщали о том, что в течение суток зафиксировано 84 боевых столкновения на фронте.
Силы обороны Украины отразили 18 атак россиян на Лиманском направлении.
По данным Генштаба на утро 21 апреля, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет 461 940 солдат.
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