Россияне пытаются выйти на окраины Запорожья: в ВСУ рассказали, как держат оборону

Четверг 18 сентября 2025 11:09
Россияне пытаются выйти на окраины Запорожья: в ВСУ рассказали, как держат оборону Фото: россияне пытаются выйти на окраины Запорожья (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россияне пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти на окраины Запорожья. Силы обороны надежно держат позиции и отражают все атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Как отметил спикер, в Каменском и в Плавнях Запорожской области есть позиции украинских войск.

"Противник в течение всего лета пытается выбить нас и из Каменского, и из Плавней. Продолжает эти безуспешные попытки. Вчера, например, его тактика вообще, он сносит с лица земли, вообще разбирает полностью все позиции, что там есть, и вообще весь населенный пункт Каменское он фактически уничтожил", - рассказал Волошин.

Однако, по его словам, Силы обороны держатся и не дают россиянам захватить полностью этот населенный пункт.

"Потому что из Каменского и из Плавней, которые расположены несколько западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, оттуда можно, во-первых, развить свое наступление на следующий населенный пункт, это Степногорск, и еще один такой населенный пункт - Приднепровское. И это уже, фактически, выйти на окраины Запорожья", - сообщил военный.

Волошин отметил, что украинские защитники надежно держат и отражают все эти атаки.

Бои за Каменское

Напомним, ранее аналитики сервиса DeepState обозначили Каменское в Запорожской области на своей интерактивной карте как оккупированное.

Однако Силы обороны Юга Украины опровергли эту информацию, отметив, что ситуация в Каменском сложная и динамичная, а украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах поселка.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин также отметил, что россияне не могут закрепиться в Каменском, поскольку их попытки оказались безуспешными из-за уничтожения позиций, где они могли бы закрепиться.

Запорожье Война в Украине
