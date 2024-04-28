Более тысячи оккупантов и 43 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 28 апреля, составили 1096 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 466 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 20 ББМ и 43 артсистемы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 466150 (+1096) человек ликвидировано;
- танков - 7279 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 13991 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 11948 (+43) ед.;
- РСЗО - 1050 (+1) ед.;
- средства ПВО - 776 (+1) ед.;
- самолетов - 348 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9507 (+22) ед.;
- крылатые ракеты - 2124 ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед.;
- специальная техника - 1971 (+3) ед.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Донецкой области.
В частности, по данным Института изучения войны, фиксируется продвижение российских оккупантов к северу от Авдеевки и к западу от Донецка. Также захватчики давят на большинстве направлений, вместе с тем, украинские защитники отбивают вражеские атаки и штурмы.
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