Более тысячи оккупантов и 43 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 28 апреля, составили 1096 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 466 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 20 ББМ и 43 артсистемы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Донецкой области.

В частности, по данным Института изучения войны, фиксируется продвижение российских оккупантов к северу от Авдеевки и к западу от Донецка. Также захватчики давят на большинстве направлений, вместе с тем, украинские защитники отбивают вражеские атаки и штурмы.

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