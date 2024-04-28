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ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский

Херсонская область, Воскресенье 28 апреля 2024 22:26
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ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский Фото: украинские военные установили контроль над островом под Херсоном (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.

По словам главкома, российские войска продолжают пытаться выбить украинские силы из Крынок на левом берегу Херсонской области.

"Успеха (враг - ред.) не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрыга", - сообщил Сырский.

ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский

Ситуация в Херсонской области

Украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе села Крынки. Более того, украинским военным даже удается его расширять, продвигаясь на левобережье.

Россияне все это время пытаются выбить оттуда подразделения ВСУ, но это им не удается. Только сегодня, 28 апреля, российская армия при поддержке авиации трижды атаковала позиции ВСУ в районе Крынок.

Детальнее о ситуации на фронтах, - читайте в актуальной сводке Генштаба ВСУ.

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Александр Сырский Херсонская область
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