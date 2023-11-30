Россияне придумали новый способ "интеграции" оккупированных территорий Украины, - ЦНС

"Накануне губернаторы Воронежской и Ростовской областей заключили соглашение об образовании содружества "Донбасс" с Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным, которые имитируют, что являются руководителями на захваченных землях Луганской и Донецкой областей", - информируют в ЦНС.

Отмечается, что таким образом враг пытается расширить и размыть географическое понятие Донбасса и предоставить ему русскую принадлежность.

В ЦНС подчеркивают, что на самом деле Воронежская область никогда не принадлежала к Донбассу, и лишь незначительная территория Донецкого бассейна была передана при СССР в Ростовскую область.

"Эти юридические соглашения не имеют никакой силы и являются ничтожными бутафориями для распространения пропаганды", - подытожили в сообщении.