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Россияне завезли на оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Азии, - ЦНС

Украина, Среда 29 ноября 2023 16:09
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Россияне завезли на оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Азии, - ЦНС Фото: россияне завозят на захваченные территории Украины мигрантов из Азии (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне массово завозят мигрантов из Азии на временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях", - отмечают в ЦНС.

Таким образом, в рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на оккупированные украинские земли мигрантов из Центральной Азии.

"Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что столь массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок.

"С помощью организованных преступных группировок россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона", - подытожили в сообщении.

Методы влияния РФ на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.

Недавно мы сообщали о том, что российские террористы формируют этнические криминогенные группировки из мигрантов.

Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.

В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.

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