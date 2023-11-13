ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты взялись "промывать мозги" всем первокласникам в Херсонской области, - ЦНС

Херсонская область, Понедельник 13 ноября 2023 16:10
UA EN RU
Оккупанты взялись "промывать мозги" всем первокласникам в Херсонской области, - ЦНС Фото: захватчики внедряют патриотически воспитательные кружки на оккупированных территориях (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты создали патриотически-пропагандистские школьные кружки для самых молодых. Они внедряют свои технологии среди украинских детей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Россия проводит активные попытки уничтожения самосознания целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях.

Так, в школах на временно оккупированных территориях Херсонской области все первоклассники были зачислены в "Орлята России" - детское крыло псевдоволонтерского движения "Движение первых", которое финансируется Кремлем.

"Фактически "орлята" это аналог советских "октябрят", - сообщают в ЦНС.

Отмечается, что вступление в организацию принудительное, а в рамках программы первоклассники будут посещать пропагандистские мероприятия, где им будут промывать мозги с самого детства.

Напомним, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются "первовоспитать" украинских детей путем милитаризации образования и распространения пропаганды в школах.

Отметим, россияне регулярно заставляют подрастающее поколение на оккупированных территориях присоединяться к захватнической деятельности. Недавно стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация діти
NEWS
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом