Оккупанты взялись "промывать мозги" всем первокласникам в Херсонской области, - ЦНС

Российские оккупанты создали патриотически-пропагандистские школьные кружки для самых молодых. Они внедряют свои технологии среди украинских детей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Россия проводит активные попытки уничтожения самосознания целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях. Так, в школах на временно оккупированных территориях Херсонской области все первоклассники были зачислены в "Орлята России" - детское крыло псевдоволонтерского движения "Движение первых", которое финансируется Кремлем. "Фактически "орлята" это аналог советских "октябрят", - сообщают в ЦНС. Отмечается, что вступление в организацию принудительное, а в рамках программы первоклассники будут посещать пропагандистские мероприятия, где им будут промывать мозги с самого детства.