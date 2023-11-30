Росіяни вигадали новий спосіб "інтеграції" окупованих територій України, - ЦНС

Росіяни вигадали новий спосіб створити ілюзію "приналежності" тимчасово окупованих територій сходу України до РФ. Самопроголошена адміністрація спільно з російськими губернаторами уклали "угоду" про утворення співдружності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Напередодні губернатори Воронежської та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності "Донбас" з Леонідом Пасічником та Денисом Пушиліним, які імітують, що є очільниками на захоплених землях Луганської та Донецької областей", - інформують в ЦНС.
Зазначаються, що таким чином ворог намагається розширити та розмити географічне поняття Донбасу й надати йому російську приналежність.
Натомість в ЦНС наголошують, що насправді Воронежська область ніколи не належала до Донбасу, й лише незначна територія Донецького басейну була передана при СРСР до Ростовської області.
"Ці юридичні угоди не мають жодної сили і є нікчемними бутафоріями для поширення пропаганди", - підсумували в повідомленні.
Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.
Нещодавно ми повідомляли про те, що російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.
Як стало відомо вчора, росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угрупувань з метою терору українського населення.
Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.
Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.
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