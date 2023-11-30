Россияне придумали новый способ "интеграции" оккупированных территорий Украины, - ЦНС
Россияне придумали новый способ создать иллюзию "принадлежности" временно оккупированных территорий востока Украины в РФ. Самопровозглашенная администрация совместно с российскими губернаторами заключили "соглашение" об образовании содружества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Накануне губернаторы Воронежской и Ростовской областей заключили соглашение об образовании содружества "Донбасс" с Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным, которые имитируют, что являются руководителями на захваченных землях Луганской и Донецкой областей", - информируют в ЦНС.
Отмечается, что таким образом враг пытается расширить и размыть географическое понятие Донбасса и предоставить ему русскую принадлежность.
В ЦНС подчеркивают, что на самом деле Воронежская область никогда не принадлежала к Донбассу, и лишь незначительная территория Донецкого бассейна была передана при СССР в Ростовскую область.
"Эти юридические соглашения не имеют никакой силы и являются ничтожными бутафориями для распространения пропаганды", - подытожили в сообщении.
Методы влияния РФ на оккупированных территориях
Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.
Недавно мы сообщали о том, что российские террористы формируют этнические криминогенные группировки из мигрантов.
Как стало известно вчера, россияне массово завозят мигрантов из Азии на временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам с целью террора украинского населения.
Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.
В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.
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