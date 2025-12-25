Россияне пытались зайти в поселок Вильча на севере Харьковщины, - Трегубов

Российские войска пытались зайти в поселок Вильча Волчанской громады Харьковской области. Оккупантов удалось разбить.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Они (россияне - ред.) пытались войти в Вильчу, да. Были попытки непосредственной инфильтрации, но сейчас с мест приходят доклады, что удалось их там разбить, что удалось удержать непосредственно населенный пункт. По крайней мере, активного присутствия россиян в нем нет", - сказал Трегубов.
По его словам, россияне уже рапортовали, что взяли Вильчу. Это такая же история, что со "взятием" Купянска. Оккупанты очень активно пытались, сунули туда и очень большое количество людей потеряли в попытке этого продвижения.
"Надо понимать, что именно Волчанское направление, оно объективно сейчас сложное, потому что там трудно держать оборону в полностью разрушенном Волчанске. Плюс россияне пытаются обходить сам город и заходить с других сторон", - пояснил Трегубов.
deepstatemap.live
Напомним, ранее начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.
В самом Волчанске российские войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Там идут тяжелые бои.
Также напомним, что 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.
Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.
Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.
Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.
Недавно стало известно, что украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.