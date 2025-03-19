Россияне нафантазировали сбитие F-16 в Сумской области: Воздушные силы опровергли фейк

Ситуация в Сумской области

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что российские оккупанты наращивают силы в приграничных районах Сумской области, хотя возможность наступления на сами Сумы они отвергли.

Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, вражеские диверсионно-разведывательные группы сейчас пытаются пересечь границу Украины в Сумской области, а также минировать местность.

Также, по данным Вооруженных сил Украины, вблизи Сумской области наблюдается продвижение российских подразделений, которые принимали участие в Курской операции.

В то же время, Генеральный штаб опроверг фейковые сообщения о возможном наступлении россиян на Сумскую область, подчеркнув, что Силы обороны оперативно уничтожают врага.

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