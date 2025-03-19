Росіяни нафантазували збиття F-16 у Сумській області: Повітряні сили спростували фейк

Ситуація у Сумській області

Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що російські окупанти нарощують сили в прикордонних районах Сумської області, хоча можливість наступу на самі Суми вони відкинули.

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби України, ворожі диверсійно-розвідувальні групи наразі намагаються перетнути кордон України в Сумській області, а також мінувати місцевість.

Також, за даними Збройних сил України, поблизу Сумської області спостерігається просування російських підрозділів, які брали участь у Курській операції.

Водночас, Генеральний штаб спростував фейкові повідомлення про можливий наступ росіян на Сумську область, підкресливши, що Сили оборони оперативно знищують ворога.

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