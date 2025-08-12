ua en ru
Сколько "Шахедов" хочет произвести РФ в 2025-м и какая ситуация с ракетами: ответ ГУР

Вторник 12 августа 2025 21:40
Сколько "Шахедов" хочет произвести РФ в 2025-м и какая ситуация с ракетами: ответ ГУР Иллюстративное фото: Россия хочет произвести в этом году десятки тысяч "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты масштабируют производство своих ударных дронов типа "Шахед". За 2025 год они хотят изготовить почти 80 тысяч таких беспилотников.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільне" заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Производство дронов

Скибицкий отметил, что Россия может наращивать производство беспилотников разных типов. Это касается и "Шахедов".

"Они планируют в 2025 году выпустить 79 тысяч беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Если разбить это по видам, то "Герань-2" - 40 000 единиц, "Гарпия-1" - 5700, "Гербера" и другие ложные цели - около 34 000", - добавил он.

По его словам, Россия наращивает производство благодаря тому, что она развернула дополнительные линии производства в Ижевске, в Елабуге.

Он отметил, что Россия стремится полностью заменить импорт в производстве дронов. Планер, двигатель внутреннего сгорания и система навигации (кроме чипов и микроэлектроники) уже выпускаются внутри страны. Похожая ситуация и с антеннами.

"Таким образом Россия пытается быть самодостаточной в производстве такого вида вооружения. Потенциал есть. Наша задача здесь - предупредить все это, не допустить такого увеличения. И если есть возможность - уничтожить именно производственные мощности", - рассказал Скибицкий.

Производство ракет

По словам Скибицкого, с ракетами у россиян ситуация иная — все произведенные ракеты сразу применяются. Такая тенденция прослеживается в отношении Х-101, "Калибра" и "Кинжала".

Точность российских ракет улучшилась. Ранее при попытках ударить по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области отклонение "Кинжалов" составляло от 3 до 15 километров. На это, в частности, повлияли международные санкции, а также неспособность России создать собственную систему навигации.

"Поэтому и попадают крылатые ракеты по нашим гражданским домам. Если помните, даже в 2022 году, когда на Татарке (в Киеве - ред.) они наносили удары по заводу "Артема", дважды или трижды крылатая ракета прилетала в крупное гражданское здание. Это потому, что при Советском Союзе этого здания не было - они планировали удары, используя карты еще с тех старых времен", - рассказал Скибицкий.

Сейчас, по его словам, ситуация изменилась - ракеты "Искандер" стали более точными и маневренными.

Напомним, ранее стало известно, что Россия направила около 3 млрд долларов на массовое производство "Шахедов". К этой индустрии привлекли около 900 компаний.

Российская Федерация ГУР Война в Украине Ракеты Дрони
