ОАЭ ограничат экспорт товаров двойного назначения в Россию, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, Европейская комиссия проинформировала послов ЕС о скором введении экономических ограничений против РФ со стороны ОАЭ. Сообщается, что Турция также рассматривает аналогичную меру.

Сообщается, что ОАЭ ограничат экспорт и реэкспорт выявленных товаров двойного назначения в "зоны конфликтов". Неназванный представитель ОАЭ также сообщил, что в стране действует правовая система экспортного контроля, с помощью которой и будет проводиться наблюдение за движением товаров двойного назначения. Он также добавил, что ОАЭ продолжают поддерживать тесный диалог с международными партнерами по вопросам войны в Украине и ее последствий для мировой экономики.

По данным издания, в период с января по июль 2023 года более 20 000 фирм экспортировали в Россию товары двойного назначения на сумму около 7 млрд евро. Подавляющее большинство этих компаний было расположено в Китае и Гонконге, за ними следовали Турция, ОАЭ (на их долю приходится 6% и 4% продаж соответственно), Таиланд, Малайзия, Тайвань, Сингапур и Вьетнам.

Санкции против РФ хотят усилить

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину против страны-агрессора были введены многочисленные санкции. Но Россия через множество фирм-посредников из ряда стран продолжает закупать необходимые для производства вооружения товары двойного назначения.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Вскоре после этого главы МИД стран Центральной Азии выразили готовность ужесточить санкции против России.

Кроме того, вчера, 9 ноября, Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить санкции ЕС.