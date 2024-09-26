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Россияне монтируют новые инженерные укрепления в Евпатории, - АТЕШ

Четверг 26 сентября 2024 02:18
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Россияне монтируют новые инженерные укрепления в Евпатории, - АТЕШ Фото: захватчики укрепляют въезды в Евпаторию (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Захватчики устанавливают новые инженерные укрепления на обоих въездах в город Евпатория во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Возведение фортификаций может быть связано с учениями "теробороны" Крыма, которые продолжаются. Эти мероприятия подтверждают планы россиян по дальнейшей милитаризации полуострова.

В то же время, источники агентов "АТЕШ" в российских силовых структурах сообщают, что активные военные и контрдиверсионные учения на полуострове связаны с неоднократными случаями исчезновения российских военных и полицейских, а также с усилением партизанского движения на оккупированных территориях Украины.

Ситуация в Крыму

С момента оккупации Крыма в 2014 году, российские военные разместили на полуострове большое количество баз и военных объектов РФ.

На днях украинские партизаны провели разведку базы обеспечения Черноморского флота в Симферополе.

Ранее агенты "АТЕШ" обнаружили российскую ЗРК "Бук-М3" в Севастополе.

Также партизаны обнаружили вражеские системы ПВО, охраняющие север Крыма.

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