Россияне монтируют новые инженерные укрепления в Евпатории, - АТЕШ
Захватчики устанавливают новые инженерные укрепления на обоих въездах в город Евпатория во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Возведение фортификаций может быть связано с учениями "теробороны" Крыма, которые продолжаются. Эти мероприятия подтверждают планы россиян по дальнейшей милитаризации полуострова.
В то же время, источники агентов "АТЕШ" в российских силовых структурах сообщают, что активные военные и контрдиверсионные учения на полуострове связаны с неоднократными случаями исчезновения российских военных и полицейских, а также с усилением партизанского движения на оккупированных территориях Украины.
Ситуация в Крыму
С момента оккупации Крыма в 2014 году, российские военные разместили на полуострове большое количество баз и военных объектов РФ.
На днях украинские партизаны провели разведку базы обеспечения Черноморского флота в Симферополе.
Ранее агенты "АТЕШ" обнаружили российскую ЗРК "Бук-М3" в Севастополе.
Также партизаны обнаружили вражеские системы ПВО, охраняющие север Крыма.
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