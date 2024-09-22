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Партизаны разведали важную базу снабжения Черноморского флота РФ в Крыму (фото)

Крым, Воскресенье 22 сентября 2024 12:34
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Партизаны разведали важную базу снабжения Черноморского флота РФ в Крыму (фото) Фото: "АТЕШ" разведал важную базу снабжения Черноморского флота РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку важной базы снабжения Черноморского флота РФ в Крыму. Она расположена в Симферополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент провел разведку базу логистики Черноморского флота РФ в Крыму", - говорится в сообщении.

На данной базе, по данным партизан, находится склады с продовольствием, которые снабжают воинские части на полуострове, а также подразделения группировки российских войск "Днепр".

"На территории базы ежедневно находится огромное количество машин, которые стоят в очереди за довольствием", - констатировали в "АТЕШ".

Партизаны провели разведку важной базы снабжения Черноморского флота РФ в Крыму (t.me/atesh_ua)

Ситуация в Крыму

Российские войска оккупировали полуостров Крым в 2014 году. с того времени там появилось большое количество баз и военных объектов РФ.

Зная об этом, Силы обороны постоянно наносят удары по военным целям России в Крыму. Достаточно вспомнить удар по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года.

После этого оккупанты перебазировали корабли из Крыма в Новороссийск.

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