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Росіяни монтують нові інженерні укріплення в Євпаторії, - АТЕШ

Четвер 26 вересня 2024 02:18
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Росіяни монтують нові інженерні укріплення в Євпаторії, - АТЕШ Фото: загарбники укріплюють в'їзди до Євпаторії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Загарбники встановлюють нові інженерні укріплення на обох в'їздах до міста Євпаторія у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зведення фортифікацій може бути пов'язане з навчаннями "тероборони" Криму, що триває. Ці заходи підтверджують плани росіян щодо подальшої мілітаризації півострова.

Водночас, джерела агентів "АТЕШ" у російських силових структурах повідомляють, що активні військові та контрдиверсійні навчання на півострові пов'язані з неодноразовими випадками зникнення російських військових і поліцейських, а також з посиленням партизанського руху на окупованих територіях України.

Ситуація в Криму

З моменту окупації Криму в 2014 році, російські військові розмістили на півострові велику кількість баз та військових об'єктів РФ.

Днями українські партизани провели розвідку бази забезпечення Чорноморського флоту в Сімферополі.

Раніше агенти "АТЕШ" виявили російську ЗРК "Бук-М3" у Севастополі.

Також партизани виявили ворожі системи ППО, що охороняють північ Криму.

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