Росіяни монтують нові інженерні укріплення в Євпаторії, - АТЕШ
Загарбники встановлюють нові інженерні укріплення на обох в'їздах до міста Євпаторія у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Зведення фортифікацій може бути пов'язане з навчаннями "тероборони" Криму, що триває. Ці заходи підтверджують плани росіян щодо подальшої мілітаризації півострова.
Водночас, джерела агентів "АТЕШ" у російських силових структурах повідомляють, що активні військові та контрдиверсійні навчання на півострові пов'язані з неодноразовими випадками зникнення російських військових і поліцейських, а також з посиленням партизанського руху на окупованих територіях України.
Ситуація в Криму
З моменту окупації Криму в 2014 році, російські військові розмістили на півострові велику кількість баз та військових об'єктів РФ.
Днями українські партизани провели розвідку бази забезпечення Чорноморського флоту в Сімферополі.
Раніше агенти "АТЕШ" виявили російську ЗРК "Бук-М3" у Севастополі.
Також партизани виявили ворожі системи ППО, що охороняють північ Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.