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Партизаны нашли российский "Бук-М3" в Севастополе

Крым, Среда 18 сентября 2024 11:36
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Партизаны нашли российский "Бук-М3" в Севастополе Фото: партизаны нашли российский "Бук-М3" в Севастополе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли российский "Бук-М3" в Севастополе. Также рядом расположена радиолокационная станция П-18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"На побережье Гагаринского района Севастополя агенты смогли вычислить зенитный ракетный комплекс средней дальности 9К317М "Бук-М3", - говорится в сообщении.

Также, по данным партизан, там находилась радиолокационная станция П-18, которая используется для обеспечения раннего предупреждения и целеуказания для "Бук-М3".

"Таким образом дання точка ПВО способна обнаруживать и уничтожать цели на большем расстоянии", - уточняют в "АТЕШ".

Ситуация в Крыму

Российские войска временно оккупировали Крым в 2014 году. С того времени россияне стараются защитить полуостров от возможных атак.

Но Силы обороны несмотря на так называемую защиту, не перестают атаковать важные военные объекты оккупантов. Например, в мае попала под обстрел российская база ПВО на горе Ай-Петри. В результате этого мог погибнуть командир части.

В тоже время, как отмечали ранее в Минобороны Британии, успешные атаки Украины на Крым привели к тому, что российская ПВО теряет способность эффективно прикрывать свои объекты на оккупированном полуострове.

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