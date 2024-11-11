Россия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых дети

Российские войска в 01:30 нанесли 3 авиаудара по Запорожью. Один человек погиб, девять ранены. Среди раненых трое детей – 4, 15 и 17 лет.

Предварительно, в результате атаки погиб мужчина. Девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших – девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет.

В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены общежитие и здание автосалона.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Органы местных властей привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города.

Обновлено в 05:34. До 18 возросло количество раненых в результате ночной вражеской атаки на Запорожье, среди них 5 детей, сообщил Федоров.

Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет получили необходимую помощь медиков.

В результате атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие.

Обновлено в 06:23. До 20 человек увеличилось количество раненых в результате вражеского авиаудара по Запорожью, сообщил Федоров.

Восемь человек госпитализированы, среди них 4-летний мальчик.