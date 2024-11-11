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Россия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых дети

Понедельник 11 ноября 2024 05:23
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Россия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых дети Фото: последствия удара по Запорожью 11 ноября (t.me/dsns_telegram_
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска в 01:30 нанесли 3 авиаудара по Запорожью. Один человек погиб, девять ранены. Среди раненых трое детей – 4, 15 и 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС.

Предварительно, в результате атаки погиб мужчина. Девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших – девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет.

В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены общежитие и здание автосалона.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Органы местных властей привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города.

Россия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых детиРоссия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых дети

Обновлено в 05:34. До 18 возросло количество раненых в результате ночной вражеской атаки на Запорожье, среди них 5 детей, сообщил Федоров.

Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет получили необходимую помощь медиков.

В результате атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие.

Обновлено в 06:23. До 20 человек увеличилось количество раненых в результате вражеского авиаудара по Запорожью, сообщил Федоров.

Восемь человек госпитализированы, среди них 4-летний мальчик.

Напомним, в ночь на 11 октября в Запорожье был слышен звук взрыва. Перед этим была зафиксирована активность вражеской авиации.

Также в ночь на 11 ноября в Николаеве возникли пожары в жилых домах. Город атаковали российские ударные дроны. Погибли двое людей.

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Россия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых дети
Россия нанесла 3 авиаудара по Запорожью: есть жертва и пострадавшие, среди которых дети
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