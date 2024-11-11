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В Запорожье был слышен взрыв, военные предупреждали о пуске бомб

Понедельник 11 ноября 2024 01:41
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В Запорожье был слышен взрыв, военные предупреждали о пуске бомб Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 11 октября в Запорожье был слышен звук взрыва. Перед этим была зафиксирована активность вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:34.

За несколько минут до взрыва в ПС сообщать, что зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиации. Затем, следующим сообщением, военные призывали людей находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В частности, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

В то же время уже много месяцев темно-красным цветом обозначена территория Луганской области и оккупированного Крыма.

В Запорожье был слышен взрыв, военные предупреждали о пуске бомб

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