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Россия ночью запустила почти 80 дронов: как отработала ПВО

Пятница 11 июля 2025 14:01
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Россия ночью запустила почти 80 дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью запустила почти 80 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 11 июля Российская Федерация (РФ) запустила по Украине 79 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны атаковали с трех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки террористы запустили 79 дронов, среди которых до 60 - беспилотники типа Shahed. БпЛА атаковали с с направлений российских городов Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13 часов противовоздушная оборона (ПВО) сбила 44 дрона типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БпЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.

Обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны РФ регулярно прибегает к обстрелам по территории Украины, применяя ракеты различных типов, беспилотники, КАБы и артиллерию. К атакам враг прибегает каждую ночь. Между тем по словам главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, в Киеве планируют запустить проект "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

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