Россияне массированно атакуют Сумы: в городе раздаются взрывы

Сумы, Украина, Понедельник 08 декабря 2025 21:50
Фото: спасатель ДНСН (Facebook DSNSODE)
Автор: Марина Балабан

Сумы атакуют российские беспилотники и КАБы, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram и Воздушные силы ВСУ.

По его словам, зафиксировано более 8 взрывов в окрестностях города в результате вражеской атаки.

Работают мобильно-огневые группы.

"Прошу всех переходить в укрытие или, по возможности, держаться подальше от окон и опасных зон", - говорится в заметке Артема Кобзаря.

Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотниках в небе над Сумской областью и пусках КАБ.

Также воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

Атаки на Сумскую область

Как писало РБК-Украина, в ночь на 8 декабря россияне атаковали дронами Ахтырку в Сумской области.

Спасатели сообщили, что беспилотник попал в 9-этажку. Возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажи. Были эвакуированы 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.

Также 30 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей осталась без воды и света.

Днем 28 ноября войска РФ также атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате теракта врага получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Также 24 ноября российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В результате обстрела в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.

