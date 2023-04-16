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Россияне в Крыму снова перемещают советскую технику (фото)

Фото: россияне в Крыму снова перемещают советскую технику (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Россияне в очередной раз перемещали по территории оккупированного Крыма советскую военную технику. На железнодорожной станции возле Джанкой была замечена советская буксированная артиллерийская система.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Это 2Б16 "Нона-К" - советская буксированная артиллерийская пушка. Предназначена для артиллерийских дивизионов десантно-штурмовых бригад. Включает в себя возможности пушки, гаубицы и миномета", - говорится в сообщении.

Известно, что к началу полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор имела не более 124 таких орудий. Она была принята на вооружение русской армии в 1986 году. Она предназначена для артиллерийских дивизионов десантно-штурмовых бригад .

Фото: россияне в Крыму снова перемещают советскую технику (t.me/Crimeanwind/28344)

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты перемещают советские 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" на запад Крыма.

Отметим, что в восточной части Крыма раздались взрывы у скопления российской техники .

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил отработку новых вооружений украинских военных в Крыму .

Между тем в МИД рассматривают два пути освобождения Крыма .

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