Россияне в Крыму снова перемещают советскую технику (фото)

"Это 2Б16 "Нона-К" - советская буксированная артиллерийская пушка. Предназначена для артиллерийских дивизионов десантно-штурмовых бригад. Включает в себя возможности пушки, гаубицы и миномета", - говорится в сообщении.

Известно, что к началу полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор имела не более 124 таких орудий. Она была принята на вооружение русской армии в 1986 году. Она предназначена для артиллерийских дивизионов десантно-штурмовых бригад .

Фото: россияне в Крыму снова перемещают советскую технику (t.me/Crimeanwind/28344)