Росіяни в Криму знову переміщують радянську техніку (фото)

"Це 2Б16 "Нона-К" - радянська буксирована артилерійська гармата. Призначена для артилерійських дивізіонів десантно-штурмових бригад. Містить у собі можливості гармати, гаубиці та міномета", - сказано в повідомленні.

Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресор мала не більше 124 таких знарядь. Вона була прийнята на озброєння Радянської армії у 1986 році. Вона призначена для артилерійських дивізіонів десантно-штурмових бригад.

Фото: росіяни в Криму знову переміщують радянську техніку (t.me/Crimeanwind/28344)