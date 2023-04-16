Росіяни в Криму знову переміщують радянську техніку (фото)

Росіяни в черговий раз переміщали територією окупованого Криму радянську військову техніку. На залізничній станції біля Джанкою було помічено радянську буксировану артилерійську систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" .
"Це 2Б16 "Нона-К" - радянська буксирована артилерійська гармата. Призначена для артилерійських дивізіонів десантно-штурмових бригад. Містить у собі можливості гармати, гаубиці та міномета", - сказано в повідомленні.
Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресор мала не більше 124 таких знарядь. Вона була прийнята на озброєння Радянської армії у 1986 році. Вона призначена для артилерійських дивізіонів десантно-штурмових бригад.
Фото: росіяни в Криму знову переміщують радянську техніку (t.me/Crimeanwind/28344)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти переміщують радянські 100 мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" на захід Криму.
Зазначимо, що у східній частині Криму пролунали вибухи біля скупчення російської техніки.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов не виключив відпрацювання нових озброєнь українських військових у Криму.
Тим часом у МЗС розглядають два шляхи звільнення Криму.
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