Данилов об отработке украинскими военными новых вооружений в Крыму: Не исключаю

Украинские военные сегодня отрабатывают новые виды вооружения. Не исключено, что их могут использовать в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, что на временно оккупированном полуострове в последнее время слышны взрывы в местах скопления российской техники, чиновник указал, что 13 апреля президент рассказал о новых образцах вооружения, которые производит наш оборонно-промышленный комплекс.

"Поэтому если есть отработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю", - отметил Данилов.

В то же время секретарь СНБО добавил, что, роя окопы на побережье Черного моря, россияне "может что-то там вангуют себе и о чем-то догадываются, но где и когда мы будем, знает только ограниченный круг лиц.

"Поверьте, что сколько бы они там километров не нарыли окопов, их это точно не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", - подытожил чиновник.