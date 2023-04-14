ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов об отработке украинскими военными новых вооружений в Крыму: Не исключаю

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 05:18
Данилов об отработке украинскими военными новых вооружений в Крыму: Не исключаю Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные сегодня отрабатывают новые виды вооружения. Не исключено, что их могут использовать в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, что на временно оккупированном полуострове в последнее время слышны взрывы в местах скопления российской техники, чиновник указал, что 13 апреля президент рассказал о новых образцах вооружения, которые производит наш оборонно-промышленный комплекс.

"Поэтому если есть отработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю", - отметил Данилов.

В то же время секретарь СНБО добавил, что, роя окопы на побережье Черного моря, россияне "может что-то там вангуют себе и о чем-то догадываются, но где и когда мы будем, знает только ограниченный круг лиц.

"Поверьте, что сколько бы они там километров не нарыли окопов, их это точно не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", - подытожил чиновник.

Напомним, 13 апреля в Крыму слышали взрывы. Местные говорят, что звуки раздались в районе скопления российской техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Алексей Данилов
NEWS
Официально. Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине
Официально. Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно