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На востоке Крыма вблизи скопления российской техники раздались взрывы (фото)

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Кринички, Четверг 13 апреля 2023 13:05
На востоке Крыма вблизи скопления российской техники раздались взрывы (фото) Иллюстративное фото: на востоке Крыма раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В восточной части Крыма сегодня, 13 апреля, слышали взрывы. Местные говорят, что взрывы прогремели в районе скопления российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По предварительным данным, взрывы прогремели сегодня утром в районе села Кринички Кировского района. После этого местные жители заметили дым.

На востоке Крыма вблизи скопления российской техники раздались взрывы (фото)

Фото: в Крыму раздались взрывы (t.me/Crimeanwind)

"Местные говорят, что в районе, где был взрыв, было много российской военной техники", - говорится в сообщении.

На востоке Крыма вблизи скопления российской техники раздались взрывы (фото)

(скриншот google.com/maps)

Напомним, 8 апреля в оккупированной Феодосии прогремели два взрыва. Позже оккупационные власти сообщили о работе ПВО, а в городе заметили дым.

Однако местные СМИ отмечают, что одна из ракет попала в ЗРК С-300, расположенный вблизи села Пионерское.

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