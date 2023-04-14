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Готовятся к обороне? Россияне перемещают советское вооружение на запад Крыма, - СМИ

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Крым, Пятница 14 апреля 2023 16:58
Готовятся к обороне? Россияне перемещают советское вооружение на запад Крыма, - СМИ Иллюстративное фото: россияне перемещают советское вооружение на запад Крыма (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты перемещают советские 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" на запад Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Сообщается, что захватчики возят древние пушки через Евпаторию - от Черноморского в сторону Раздольного.

Готовятся к обороне? Россияне перемещают советское вооружение на запад Крыма, - СМИ

По данным "Крымского ветра", вооружение будут использовать для обороны западного побережья Крыма. Так, гаубицы размещают во второй линии, в нескольких километрах от вырытых на пляжах окопов.

Отметим, что вчера в восточной части Крыма раздались взрывы возле скопления российской техники.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил отработку новых вооружений украинских военных в Крыму.

Тем временем в МИД рассматривают два пути освобождения Крыма.

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