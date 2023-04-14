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Два пути. В МИДе очертили, каким видят освобождение Крыма

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Киев, Пятница 14 апреля 2023 15:36
Два пути. В МИДе очертили, каким видят освобождение Крыма Фото: первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Для Украины есть два пути деоккупации Крымского полуострова. Речь идет о военном, и дипломатическом - оба они актуальны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Эмина Джапарова в интервью "Укринформу".

"По моему убеждению, главная наша победа в вопросе Крыма - и во многом предпосылкой этого является Крымская платформа - заключается в том, что мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины. Как мы говорим: Крым был, есть и будет Украиной", - сказала Джапарова.

Она отметила, месседжи и сигналы, произносимые странами-партнерами таковы: судьбу Крыма, путь его возвращения должна определять Украина сама.

"Поэтому мне кажется, что на сегодня у нас есть оба пути - и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. Например, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть - дипломатическим", - заявила Джапарова.

Также она категорически отвергла предложения некоторых стран отложить крымский вопрос "на потом".

"Украина отклоняет и категорически не соглашается с такими мнениями", - добавила Джапарова.

Напомним, недавно постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью РБК-Украина выразила свое видение освобождения Крыма.

Добавим, как заявляли в СНБО, на Украине уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского полуострова. Он включает 12 шагов.

Между тем, в ОП считают, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев.

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