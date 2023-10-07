Россияне бросают резервы на север от Бахмута, чтобы затормозить ВСУ, - Евлаш

Российские оккупанты пытаются помешать украинским Силам обороны пройти на север от Бахмута. Для этого военные РФ перебрасывают туда свои резервы.

Об этом сказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас там (в районе Бахмута, - ред.) продолжаются боевые действия интенсивные. Противник продолжает применять контрнаступательные подразделения на этом направлении, чтобы не дать нам развить наше наступление, не выйти на оперативное пространство и не освободить этот фланг. Он применяет все свои имеющиеся силы и резервы, поскольку понимает, что потеря этого фланга еще может обернуться для него достаточно разными последствиями", - рассказал Евлаш.

По словам начальника пресс-службы, Силы обороны сейчас там пытаются максимально нанести поражение противнику.

Напомним, что сегодня мы сообщали, что на фоне продвижения украинских войск российские оккупанты активизировали опрокидывание техники в Бахмут.

Детальнее о разведке на Бахмутском направлении, значении аэроразведки на войне и важности всегда быть на несколько шагов вперед от врага можно прочитать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что вчера украинские военные за день уничтожили сразу шесть российских танков на Бахмутском направлении. Два из них - "хваленные" Т-90 "Прорыв".

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